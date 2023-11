Weiterer Warnstreik an Unikliniken im Norden

An den Unikliniken in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern soll am Freitag gestreikt werden. Die Gewerkschaft Verdi hatte bundesweit zu Warnstreiks an den Unikrankenhäusern aufgerufen, wie der Verdi-Sprecher Frank Schischefsky sagte. Betroffen sind die Kliniken in Kiel, Lübeck, Rostock und Greifswald.

Erst in der vergangenen Woche streikten 700 Beschäftigte am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein. Wie viele Beschäftigte dieses Mal an den Aktionen in den beiden Bundesländern teilnehmen, könne noch nicht gesagt werden.

Verdi fordert für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst der Länder 10,5 Prozent mehr Einkommen, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat. Nachwuchskräfte sollen 200 Euro mehr erhalten und Auszubildende unbefristet übernommen werden.

Ein weiterer landesweiter Warnstreik soll es am 6. Dezember in Schleswig-Holstein geben, bevor es am 7. Dezember in die dritte Verhandlungsrunde geht.

Die Tarifgemeinschaft deutscher Länder mit ihrem Verhandlungsführer, Hamburgs Finanzsenator Andreas Dressel (SPD), hatte noch in der zweiten Verhandlungsrunde deutlich gemacht, dass sie die Forderungen der Gewerkschaft für viel zu hoch und nicht leistbar hält.