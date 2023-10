Weiterer Prozess im Allgäuer Tierschutzskandal beginnt

Mehr zum Thema

Wecker: Mehr Weiblichkeit statt männlicher Psychopathen In Zeiten von Krieg, Klimawandel und Rechtspopulismus setzt der Liedermacher Konstantin Wecker auf die Kraft des Weiblichen. Wir werden seit tausenden Jahren von männlichen Psychopathen beherrscht, von Caligula bis zu Putin und Trump, sagte der Musiker der Deutschen Presse-Agentur in München. Sie hätten den Menschen eingeredet, sie seien schlecht und deshalb müssten sie beherrscht werden. Die Welt muss weiblich werden, wir brauchen eine wirkliche Gleichberechtigung.