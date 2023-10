Weiterer Dämpfer für Saarbrücken: 1:2 in Essen

Mehr zum Thema

Wolken und Regen in Rheinland-Pfalz und im Saarland In Rheinland-Pfalz und im Saarland wird es zum Beginn der neuen Woche herbstlich mit Wolken und Regen. Am Montag sei es zum Start in den Tag nach Nebelauflösung zunächst noch heiter, teilte der Deutsche Wetterdienst in Offenbach am Sonntag mit. Vom Südwesten her verdichte sich dann aber die Bewölkung, und es könne am Nachmittag regnen.

Tierheime in Rheinland-Pfalz weiter überlastet Die Lage in den rheinland-pfälzischen Tierheimen ist weiter ernst. Das berichtete der Landestierschutzbund Rheinland-Pfalz am Donnerstag. Es ist nicht mehr zu managen, was an Anfragen reinkommt, teilte der Erste Vorsitzende Andreas Lindig in Trier auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Tierheime in Rheinland-Pfalz hatten in diesem Jahr bereits mehrfach auf ihre schwierige Lage hingewiesen - unter anderem setzen vielfältige Spätfolgen der Corona-Maßnahmen den Einrichtungen zu.