Weitere Zeugen und Gutachten im Ofarim-Prozess erwartet

Auswärtige Kabinettssitzung im Landkreis Meißen Im Zuge einer Kabinettssitzung am Dienstag (14.11.) will unter anderem Umweltminister Wolfram Günther über den Ausbau erneuerbarer Energien in Sachsen informieren. Während der auswärtigen Sitzung, die in Großenhain im Landkreis Meißen stattfinden soll, will der Grünen-Politiker außerdem eine Vorlage zur Energiewende im Landkreis Meißen vorstellen, wie Regierungssprecher Ralph Schreiber mitteilte. Auch wollen Ministerpräsident Michael Kretschmer und Meißens Landrat Ralf Hänsel (beide CDU) über Gespräche im Kabinett informieren und Sozialministerin Petra Köpping (SPD) die Förderrichtlinie Integrative Maßnahmen vorstellen.