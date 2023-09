Weitere stationäre Grenzkontrolle im Landkreis Passau

Mehr zum Thema

Bekiffter 26-Jähriger will bei Polizei Anzeige erstatten Bekifft und mit Drogen ist ein 26-Jähriger zur Polizeiinspektion in Waldsassen (Kreis Tirschenreuth) gekommen. Dort wollte er den Diebstahl seines Geldbeutels anzeigen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Doch die Beamten bemerkten nach eigenen Angaben drogentypische Auffälligkeiten bei dem Mann. Ein anschließender Drogentest verlief positiv.