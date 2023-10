Weitere Kriegsverluste zurück in Dresdner Gemäldegalerie

Mehr zum Thema

Faeser: Zusätzliche Kontrollen an Grenzen bei EU anmelden Verstärkte Schleierfahndung, punktuelle Kontrollen an den Grenzen - lange hat sich die Bundesinnenministerin gesträubt, stationäre Kontrollen an weiteren Grenzabschnitten anzuordnen. Jetzt ist die Entscheidung gefallen.

Vertrag läuft aus: Klostermanns Zukunft „noch offen“ Für Fußball-Nationalspieler Lukas Klostermann ist ein Abschied von RB Leipzig am Saisonende offenbar eine Option. Wie es nach dem Ende seines Vertrages im Juni 2024 weitergehe, ist tatsächlich noch offen, sagte der Verteidiger dem Kicker. Zwar sei bekannt, dass ich mich in Leipzig echt wohlfühle, doch sein Fokus liege erst einmal auf der Hinrunde. Der 27-Jährige war 2014 aus Bochum nach Leipzig gewechselt. In dieser Saison wurde Klostermann durch einen Muskelbündelriss und einen langwierigen Infekt zurückgeworfen.

RTL