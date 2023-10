Weitere Geburtsstationen in Sachsen sollen schließen

Mehr zum Thema

Dresdens Elbdampfer zur Schönheitskur im Winter Vier der historischen Dresdner Elbdampfer bekommen über diesen Winter eine Schönheitskur. Nachdem die Pirna bereits am Montag aus dem Wasser gehoben und in die Werft im Osten der Landeshauptstadt gebracht wurde, folgt am Mittwoch die Kurort Rathen, wie die Weiße Flotte Sachsen GmbH am Dienstag mitteilte. Parallel würden die Anlegestellen in Diesbar und Seußlitz demontiert und zum Überwintern nach Dresden geschleppt. Auch die Dampfer Pillnitz und Leipzig werden in diesem Winter überholt, und die Gräfin Cosel, ein großes Schiff von 1994, bekommt ein Facelifting.

