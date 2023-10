Weitere Bombendrohung bei Schule in Augsburg

Neben einer Schule in Regensburg ist auch eine Schule in Augsburg am Montagmorgen Ziel einer Bombendrohung geworden. Die Schüler seien deshalb vor Unterrichtsbeginn nicht ins Gebäude gelassen worden, sagte eine Polizeisprecherin am Montag. Die Schule wurde demnach am Vormittag abgesucht, ein Ergebnis stand zunächst noch aus. Die Augsburger Allgemeine hatte zunächst über den Einsatz berichtet.

Die Bombendrohung ging laut der Polizeisprecherin wie auch in Regensburg per E-Mail ein. Zu den Hintergründen machte die Sprecherin zunächst keine Angaben. Ein Zusammenhang mit anderen Drohmails werde im Zuge der Ermittlungen geprüft. Drohschreiben hatten am Montagmorgen auch an Schulen in Erfurt, Solingen und Karlsruhe sowie beim ZDF in Mainz Polizeieinsätze ausgelöst.