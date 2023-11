Weiter ungemütliches Herbstwetter in Hessen

Mehr zum Thema

Autofahrer kracht gegen Baum und verletzt sich tödlich Ein 29-Jähriger ist mit seinem Auto in Wiesbaden gegen einen Baum geprallt und dabei tödlich verletzt worden. Der Mann sei am Sonntagabend aus bislang ungeklärter Ursache von der regennassen Fahrbahn abgekommen, sagte ein Sprecher der Polizei am Montag. Nach der Kollision sei er von der Feuerwehr aus dem Wagen befreit worden. Der Mann sei noch an der Unfallstelle gestorben.