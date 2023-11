Weiter Störungen in mehreren Kommunen nach Cyberangriff

Mehr zum Thema

Stahlhändler Klöckner & Co expandiert in den USA Der Metallhändler Klöckner & Co stärkt sich mit einer kleinen Übernahme in Nordamerika. Über ihre US-Tochter Klöckner Metals Corporation übernehmen die Duisburger den Hersteller von Metallkomponenten Industrial Manufacturing Services (IMS). Über den Kaufpreis und Details des Deals vereinbarten die Vertragsparteien Stillschweigen, wie das SDax-Unternehmen am Donnerstag in Duisburg mitteilte.