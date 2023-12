Weiter Schneefall und leicht steigende Temperaturen

Zu Beginn der neuen Woche müssen die Menschen in Hessen auch weiter mit winterlichem Wetter rechnen. Mancherorts steigen die Temperaturen aber vorübergehend an und verwandeln Schnee in Regen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag in Offenbach mitteilte.

In der Nacht zum Montag ist der Vorhersage zufolge vom Rothaargebirge bis zur Weser geringer Schneefall möglich. Der Montag startet dann zunächst stark bewölkt, aber trocken. Im Tagesverlauf ist laut den Meteorologen in großen Teilen Hessens wieder mit Niederschlag zu rechnen, der zuerst als Schnee und später als Regen herunterkommt. Es bestehe zudem Glatteisgefahr. Im Nordosten herrscht den Angaben nach Dauerfrost bei Temperaturen zwischen minus 3 und 0 Grad. Im Südwesten liegen die Temperaturen bei bis zu 2 Grad.

Am Dienstag bleibt es laut dem DWD stark bewölkt mit Regenschauern im Tiefland und Schneeregen in Berglagen. Die Höchstwerte liegen tagsüber zwischen 3 und 5 Grad, in Gipfellagen bei minus 1 Grad.