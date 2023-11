Weiter Hochwasser an Rhein und Donau - Entspannung am Neckar

Mehr zum Thema

Mann wird von Auto erfasst und meterweit weggeschleudert Ein Fußgänger ist beim Überqueren einer Straße in Calw von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Der 51-Jährige sei durch den Zusammenprall etwa 18 Meter durch die Luft geschleudert worden, teilte die Polizei am Samstag mit. Ersten Erkenntnissen zufolge erfasste der 63 Jahre alte Autofahrer den Mann am Freitag an einer Kreuzung. Es war zunächst unklar, für wen die Ampel grünes Licht zeigte. Der 63-Jährige blieb unverletzt.

52 Fahrzeuge vor Autohaus zerkratzt: Sechsstelliger Schaden 52 Autos hat ein unbekannter Täter in Rottweil beschädigt und dadurch einen Schaden in mindestens sechsstelliger Höhe angerichtet. Die Fahrzeuge standen auf dem Hof eines Autohauses, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Sie wurden in der Nacht zum Freitag mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Der Hof ist den Angaben zufolge frei zugänglich. Die Polizei ermittelt nun.