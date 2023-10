Weit über 20 Grad in Rheinland-Pfalz und Saarland

Mehr zum Thema

Auf Straße geklebt: Kaum Einsatzkosten in Rechnung gestellt Immer wieder haben sich Klimaaktivisten auch in Rheinland-Pfalz auf Straßen geklebt. Feuerwehren und Polizei waren gefordert, sie dort wieder zu abzulösen und die Protestaktionen zu beenden. Zahlen mussten die Aktivisten dafür aber nur in wenigen Fällen.

Landesregierung stellt neue Digitalstrategie vor Rund fünfeinhalb Jahre nach der Vorstellung der ersten Strategie für das Digitale Leben präsentiert die rheinland-pfälzische Landesregierung die Weiterentwicklung des Konzepts. Das werden an diesem Dienstag (14.00 Uhr) in Mainz Ministerpräsidentin Malu Dreyer, Digitalisierungsminister Alexander Schweitzer (beide SPD), Integrationsministerin Katharina Binz (Grüne) sowie Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt (FDP) tun.