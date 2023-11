Weißer Ring warnt vor Folgen von Gewalt gegen Einsatzkräfte

Mehr zum Thema

Frau ist seit Jahren als Ladendiebin unterwegs - unentdeckt Eine Frau aus Pirmasens ist seit mehreren Jahren regelmäßig als Ladendiebin aktiv gewesen - und das quasi unentdeckt. Doch nun ist sie bei einem Ladendiebstahl in einem Sportgeschäft im benachbarten Hauenstein aufgeflogen, wie die Polizei am frühen Sonntagmorgen mitteilte. Die 58-Jährige wurde am Freitagnachmittag auf frischer Tat ertappt und gab den Diebstahl auch zu. Bei der Durchsuchung ihres Autos wurde weiteres Diebesgut aus einem benachbarten Geschäft entdeckt. Die Frau willigte einer Durchsuchung ihrer Wohnung in Pirmasens ein, wo die Polizei mehrere hundert Kleidungsstücke, Drogerieartikel, Küchenutensilien und andere Gegenstände im Gesamtwert von etwa 20.000 Euro fand - alle gestohlen.