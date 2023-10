Weißer Ring verzeichnet steigende Zahl von Hilfesuchenden

Mehr zum Thema

Kühl und mitunter sonnig am Mittwoch in Sachsen-Anhalt Am Mittwoch lässt sich in Sachsen-Anhalt länger die Sonne blicken - aber es wird kühl. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, startet der Tag mit leichtem Frost und stellenweise mit Nebel oder Hochnebel, zum Teil mit Sichtweiten unter 150 Metern. Ab dem Vormittag klart es auf und es wird über längere Zeit sonnig bei Temperaturen zwischen 9 und 13 Grad. Im Tagesverlauf tauchen vermehrt hohe Wolkenfelder auf, es bleibt laut DWD aber trocken.

Junge Klaviertalente wetteifern in der Bachstadt Köthen Die Bachstadt Köthen ist in den kommenden Tagen Mittelpunkt für junge Pianistinnen und Pianisten. Nach der Eröffnung des 13. Bach-Wettbewerbs für Klaviertalente am Mittwoch wetteifern Kinder und Jugendliche aus Deutschland, Österreich und der Schweiz am Tasteninstrument um Ruhm und Anerkennung. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind laut Organisatoren zwischen 7 und 19 Jahre alt. Die Vorspiele im Rahmen des Wettbewerbs teilen sich in verschiedene Altersgruppen auf, wie es hieß. Am Sonntag mündet der Klavierwettbewerb in einem Preisträgerkonzert, das in der Kirche St. Agnus stattfinden soll.

