Weißenfels gelingt gegen Göttingen erster Saisonsieg

VC Bitterfeld-Wolfen erreicht Pokalviertelfinale durch 3:1 Der VC Bitterfeld-Wolfen hat zum ersten Mal in seiner Vereinsgeschichte das Viertelfinale des DVV-Pokals erreicht. Die Schützlinge von Trainer Alessandro Lodi gewannen nach 92 Minuten ihr Gastspiel beim Bundesliga-Konkurrenten ASV Dachau mit 3:1 (25:15, 18:25, 26:24, 25:22) und schlossen das dritte Spiel in der englischen Woche mit einem Erfolg ab. Die Mannschaft aus Sachsen-Anhalt hatte auch das Punktspiel bei den Dachauern mit 3:2 zu ihren Gunsten entschieden und im ersten Bundesliga-Heimspiel den FT Freiburg mit 3:0 bezwungen.