Weißenfels feiert in Rostock ersten Auswärtssieg der Saison

Die Basketballer vom Syntainics MBC haben den ersten Auswärtssieg in dieser Saison gefeiert. Die Weißenfelser behielten am Freitag bei den Rostock Seawolves mit 97:85 (53:50) die Oberhand und haben mit dem zweiten Sieg in Folge Anschluss ans Mittelfeld gefunden. Den größten Anteil am Erfolg der Mitteldeutschen hatten Diante Baldwin (25), Johnathan Stove (17), Martin Breunig (14), Chris-Ebou Ndow (13) und Charles Callison (10). Für Rostock erzielten Derrick Alston (21), Eric Lockett (18) und Tyler Nelson (13) die meisten Punkte.

Beide Teams lieferten sich in den ersten 25 Minuten einen offenen Schlagabtausch, bei dem die Gäste jedoch leichte Vorteile hatten. Weißenfels lag beim 35:37 (16.) zum letzten Mal in dieser Partie in Rückstand. Die Mitteldeutschen sorgten dann im dritten Viertel für eine Vorentscheidung, als sie von 58:57 (24.) auf 76:63 (29.) enteilten. Die Rostocker kamen nicht näher als auf fünf Punkte heran (78:83, 36.).

Die weitaus bessere Trefferquote aus dem Nahdistanzbereich gab den Ausschlag zugunsten der Gäste. Bei den Rostockern fanden nur 17 von 35 Würfen den Weg in den gegnerischen Korb. Die Weißenfelser verwandelten 29 ihrer 42 Versuche.