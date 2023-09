Weinlese in Berlin in vollem Gange: „Gutes Weinjahr“

Mehr zum Thema

Gericht: Autorin steht mehr Geld zu für Schweigers Kinohits Der Drehbuchautorin Anika Decker steht eine höhere Beteiligung an den Gesamteinnahmen aus Til Schweigers Kinohits Keinohrhasen und Zweiohrküken zu. Das hat das Landgericht Berlin am Mittwoch nach jahrelangem Rechtsstreit entschieden. Damit hat die Autorin mit ihrer Klage gegen die Produktionsfirma und Rechteinhaberin Barefoot Films sowie dem Medienkonzern Warner Bros. einen Erfolg erzielt - finanziell hat sie davon wenig. Laut Urteil ist ein Großteil ihrer Ansprüche verjährt. Sie hätte viel früher Klage erheben müssen, weil sie wusste, dass die Filme im Kino so erfolgreich sind, sagte der Vorsitzende Richter Rolf Danckwerts.

RTL

Ex-Jugoslawien Thema bei Herbstsalon Das Berliner Maxim Gorki Theater will bei der neuen Ausgabe seines Herbstsalons das ehemalige Jugoslawien in den Fokus rücken und den Blick auf andere Konflikte weiten. Mit Gastspielen, Premieren, Filmreihen und szenischen Lesungen solle bei dem Kunstfestival geschaut werden, ob wir etwas daraus lernen und ob wir damit auch eine andere Perspektive auch auf andere Konflikte bekommen, sagte Intendantin Shermin Langhoff am Mittwoch. Die sechste Ausgabe des Herbstsalons beginnt an diesem Donnerstag und läuft bis 10. Dezember.