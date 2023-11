Weil und Lies auf Tag der Niedersächsischen Wirtschaft

Mehr zum Thema

Zwei Schwerverletzte bei Kollision in Gegenverkehr Zwei Menschen sind bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Verden schwer verletzt worden. Während der Sperrung auf der L156 sei es zu einem Folgeunfall zwischen zwei Autos gekommen, teilte die Polizei mit. Zunächst war eine 77 Jahre alte Autofahrerin am Dienstag mit ihrem Wagen auf der L156 zwischen Thedinghausen und Achim in den Gegenverkehr geraten. Ihr Fahrzeug habe ein Auto touchiert und sei dann frontal gegen den Wagen einer 61-Jährigen geprallt. Beide Fahrerinnen kamen schwer verletzt ins Krankenhaus.