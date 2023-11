Weil sieht beim Strompreispaket noch Fragen für Industrie

Mehr zum Thema

Ohne Frontscheibe auf Autobahn: Polizei stoppt Busfahrer Einen Bus ohne Frontscheibe hat die Polizei auf der Autobahn 2 bei Porta Westfalica gestoppt. Auch die Seitenscheiben hätten im Fahrerbereich des weißen Gelenkbusses eines Unternehmens aus Hannover gefehlt, teilten die Beamten am Donnerstag mit.

Gladbach bangt vor Wolfsburg-Spiel um Einsatz von Wöber Gladbach ist seit vier Pflichtspielen ungeschlagen. Gegen Wolfsburg soll der nächste Sieg her. Doch ein wichtiger Spieler droht auszufallen.