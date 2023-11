Weil: Gemeinsame Kraftanstrengung von Politik und Wirtschaft

Mehr zum Thema

RTL

Uni Braunschweig mit neuer Forschungspräsenz in Singapur Zur Förderung der internationalen Zusammenarbeit hat die Technische Universität Braunschweig eine Forschungspräsenz in Singapur eröffnet. Die Verknüpfung mit der dynamischen Forschungslandschaft des Landes sei ein konsequenter Schritt für die Erweiterung der globalen Forschungsinitiativen und Sichtbarkeit der Uni, sagte TU-Präsidentin Angela Ittel am Donnerstag.

Stader LNG-Terminal an Land darf gebaut werden Das für den Import von Flüssigerdgas (LNG) in Stade geplante Terminal an Land darf gebaut und betrieben werden. Eine entsprechende Genehmigung erteilte das Gewerbeaufsichtsamt Lüneburg, wie aus einer Mitteilung des niedersächsischen Energieministeriums vom Donnerstag hervorgeht. Das Konsortium Hanseatic Energy Hub mit Sitz in Hamburg plant den Angaben zufolge, das Terminal 2027 in Betrieb zu nehmen.