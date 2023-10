Weil erleichtert über Einigung bei MPK

Mehr zum Thema

Schimpansenjunges stirbt bei Geburt im Zoo Osnabrück Im Zoo Osnabrück ist ein Schimpansenjungtier bei der Geburt tödlich verunglückt. Wie der Zoo am Freitag auf seiner Homepage mitteilte, brachte am Donnerstag das Schimpansenweibchen Tamika ihr erstes Jungtier zur Welt, was aber am Ende des Geburtsvorgangs aus großer Höhe abstürzte. Die Mutter sei als Erstgebärende noch äußerst unerfahren gewesen, hieß es.