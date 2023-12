Weihnachtssaison im norddeutschen Krippenmuseum

Weihnachtskrippen gehören für viele Menschen fest zur Adventszeit. Im Mittelpunkt: die Geburt Jesu Christi nach biblischer Überlieferung. In Güstrow sind Krippen aus aller Welt zu sehen.

Die neue Ausstellung im Norddeutschen Krippenmuseum steht in diesem Jahr unter dem Titel Weihnachtskrippen - Zeichen des Friedens. Die Exponate sind von Samstag an in der Heilig-Geist-Kirche in Güstrow zu sehen. Besonders reizvoll sei ein Besuch während der Dunkelheit, wenn die Krippen angeleuchtet sein, empfahl das Museum anlässlich der offiziellen Eröffnung der neuen Ausstellung am Freitag.

Den Grundstein für die Sammlung legte Mechthild Ringguth aus Hamburg, die über 40 Jahre in rund 60 Ländern 350 Weihnachtskrippen gesammelt hat. Durch weitere Zustiftungen zählt die Sammlung mittlerweile rund 700 Krippen aus allen Kontinenten. Seit der Eröffnung im Dezember 2007 haben knapp 73 000 Menschen das ganzjährige geöffnete Museum besucht.

Die Krippen sind laut Museum zum Großteil von einheimischen Künstlern gefertigt, die mit ortstypischen Materialien und der eigenen christlichen Glaubensauffassung die Weihnachtsgeschichte gestalteten. Die kleinste Weihnachtskrippe aus einem Schlehenkern sei nur wenige Millimeter groß. Zur Sammlung gehören ebenso Krippen aus Bernstein, Eisen, Altpapier, Wollresten, Hufnägeln oder Funden aus dem Hochmoor von Irland.