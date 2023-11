Weihnachtsmann eröffnet Wunschzettel-Filiale in Himmelpfort

Mehr zum Thema

Berliner Senat berät über Olympische Spiele Der Berliner Senat berät heute (10 Uhr) unter anderem über das Thema Olympische Spiele. Geplant ist, dass er ein sogenanntes Memorandum of Understanding für eine nationale Bewerbung unterzeichnet, an der Berlin sich beteiligen will. CDU und SPD hatten im Koalitionsvertrag bekräftigt, dass Berlin als ein Austragungsort im Rahmen einer möglichen nationalen Bewerbung um die Durchführung von Olympischen und Paralympischen Sommerspielen in Deutschland zur Verfügung stehe.

Parteiloser Kandidat rechnet mit geringerer Wahlbeteiligung Vor Schließung der Wahllokale in der Stichwahl um das Landratsamt in Dahme-Spreewald hat sich der parteilose Bewerber Sven Herzberger optimistisch aber auch angespannt gezeigt. Die Verantwortung, die auf meinen Schultern gefühlt lastet, ist natürlich größer als beim ersten Wahlgang, sagte Herzberger der Deutschen Presse-Agentur am Sonntag vor der Entscheidung. Jetzt gehe es ja darum, dass es in Dahme-Spreewald künftig keinen AfD-Landrat gebe, sondern einen Landrat, der verbindet und nicht spaltet. Er selbst bezeichnete sich als integrierenden Menschen.