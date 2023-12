Weihnachtsmärkte in Magdeburg und Quedlinburg bleiben still

Seit Monaten streiten einige Weihnachtsmarktbetreiber mit der Gema wegen gestiegener Musikkosten. Jetzt bekommen das auch die Besucher zu spüren. Es bleibt still - für ein paar Stunden.

Im Streit um gestiegene Kosten für die Musik auf Weihnachtsmärkten bleibt es in Magdeburg und Quedlinburg am Montag still. Zwischen 10 und 15 Uhr werde es keine Musik geben, teilte der Geschäftsführer des Magdeburger Weihnachtsmarkts, Paul-Gerhard Stieger, mit. Neben den beiden Städten in Sachsen-Anhalt beteiligen sich auch weitere Städte wie Leipzig, Dresden, Hannover und Rostock an der bundesweiten Protestaktion.

Die Weihnachtsmarktbetreiber kritisieren zum teil deutlich gestiegene Kosten für die Musiknutzung. Die Gema als Verwalterin der Musikrechte wehrt sich gegen die Vorwürfe. Einige Veranstalter hätten in der Vergangenheit die Flächen der Märkte nicht korrekt angegeben.