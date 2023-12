Weihnachtsmärkte in Goslar und Hannover bleiben still

Mehr zum Thema

Schlägerei mit Eisenstangen in Bremen Mit Eisenstangen, Baseballschlägern und Elektroschockern sollen sich zwei Großfamilien in Bremen-Huchting erhebliche Verletzungen zugefügt haben. Ein größeres Aufgebot an Polizeibeamten traf am Sonntagnachmittag auf einen 33-Jährigen und eine 57 Jahre alte Frau mit schweren Blessuren, wie die Polizei am Montag mitteilte. Sie gaben an, von mehreren Männern und auch Frauen geschlagen worden zu sein.