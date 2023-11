Weihnachtsgeschenke für Heidelberger Zootiere gesucht

Bungee-Seile für die Bären, Baldrian für die Raubkatzen: Der Heidelberger Zoo hat eine Wunschliste für seine tierischen Bewohner zusammengestellt.

Die Tiere im Heidelberger Zoo sollen an Weihnachten nicht leer ausgehen. In einer tierischen Wunschliste haben die Pfleger Geschenkideen für die Bewohner gesammelt, wie der Zoo Heidelberg am Donnerstag mitteilte.

Geistige und körperliche Herausforderungen halten unsere Zootiere fit und gesund, zu viel Bequemlichkeit schadet ihnen genauso wie uns Menschen, berichtet Kuratorin Sandra Reichler. Daher steht von Bungee-Seilen für die Bären über Futterbälle für Ziegen bis hin zu Holzspielzeug für die Lemuren allerlei Beschäftigungsmaterial für die großen und kleinen Tiere auf der Liste. Katzenminze und Baldrian dagegen seien besonders bei den Raubkatzen beliebt, teilte der Zoo mit.

Durch die eingehenden Spenden könne das vorhandene Budget für andere notwendige Projekte genutzt werden. Es ist daher schön, wenn der ein oder andere Wunsch auf diesem Wege erfüllt werden könnte, so Zoodirektor Klaus Wünnemann. Auch Utensilien für die Tierpfleger wie Werkzeuge, Thermometer oder Waagen sind Teil der Wunschliste, die Interessierte auf der Webseite des Zoos finden können.