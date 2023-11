Weihnachtsbaumsaison in Thüringen gestartet

Mehr zum Thema

Kanzler Scholz: Zukunft Deutschlands zeigt sich im Osten Für Bundeskanzler Olaf Scholz zeigt sich die Zukunft Deutschlands in der Entwicklung des Ostens. In den ostdeutschen Bundesländern habe sich die Zukunft verbunden, sagte der SPD-Politiker zum Auftakt der Konferenz Ostdeutschland 2030 - Heimat und Zukunft am Freitag in Leipzig. Als positive Beispiele nannte er die Investitionen der Automobilkonzerne in die Produktion der Elektromobilität und die Halbleiterproduktion.

Landtagsabgeordneter Dietrich in Vorstand der AfD gewählt Der Landtagsabgeordnete Jens Dietrich ist als neuer Schatzmeister in den Vorstand des Thüringer AfD-Landesverbandes gewählt worden. Er erhielt am Freitag bei einem Landesparteitag in Pfiffelbach (Weimarer Land) 156 Ja- und 9 Nein-Stimmen, bei 6 Enthaltungen. Damit erreichte er 94,55 Prozent der Stimmen. Dietrich rückte im Juli für Robert Sesselmann in die AfD-Fraktion im Thüringer Landtag nach. Sesselmann hatte die Landratswahl im Landkreis Sonneberg gewonnen und deshalb sein Mandat abgegeben.