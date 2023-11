Weihnachtsbaum in Aue-Bad Schlema wieder abgebaut

Mehr zum Thema

Drei Verletzte bei Zusammenstoß zweier Autos in Dresden Mehrere Menschen sind bei dem Zusammenstoß zweier Autos in Dresden zum Teil schwer verletzt worden. Wie die Feuerwehr mitteilte, stieß am frühen Montagmorgen das Auto eines 35-Jährigen mit dem Auto eines 58-Jährigen auf der Waltherstraße zusammen. Der 35-jährige Fahrer sowie die 28-jährige Beifahrerin wurden dabei schwer verletzt und von einem Notarzt erstversorgt. Rettungskräfte brachten sie dann zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Auch der 58-jährige Fahrer erlitt Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Wie schwer er verletzt wurde, ist nicht bekannt.