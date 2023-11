Weihnachtsbasar der Justiz: Häftlinge arbeiten in Haft

Mit dem Weihnachtsbasar in der Staatskanzlei haben die Brandenburger Justizvollzugsanstalten wieder Einblicke in die Arbeit ihrer Werkstätten gegeben. Dort würden den Häftlingen auch Ausbildungen etwa als Gärtner, Maler, Maurer oder Tischler geboten, sagte Justizministerin Susanne Hoffmann (CDU) am Freitag zur Eröffnung des alljährlichen Basars mit weihnachtlicher Dekoration, Weihnachtskarussells und Adventskalendern.

Die Tätigkeit in den Werkstätten sei für alle Gefangenen sinnvoll investierte Zeit in die Resozialisierung, betonte die Ministerin. Die Möglichkeit, bereits während der Haft einer Arbeit nachzugehen, erleichtert die Rückkehr in das gesellschaftliche Leben. Produkte aus den Werkstätten und Ausbildungsbetrieben können auch in einem Werksverkauf bei der Justizvollzugsanstalt Brandenburg/Havel erworben werden.