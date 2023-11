„Weihnachtsbäckerei“-Kindertag zugunsten vom SOS-Kinderdorf

Mehr zum Thema

Hamburger Innensenator: Zeit des IZH „erkennbar abgelaufen“ Hamburgs Innensenator Andy Grote hat die bundesweiten Razzien gegen das Islamische Zentrum Hamburg (IZH) und ihm zugeordnete Einrichtungen in sieben Bundesländern als harten Schlag bezeichnet. Die Zeit des IZH sei erkennbar abgelaufen, sagte der SPD-Politiker am Donnerstagmorgen. Je schneller das IZH nun als Ganzes aus Hamburg verschwindet, umso besser. Mit dem heutigen Tag sind wir dem ein ganzes Stück näher.

Handballer testen vor Heim-EM zweimal gegen Portugal In Flensburg und Kiel testen die deutschen Handballer im Januar ihr Können vor der Heim-EM. Gleich zweimal in kurzer Zeit trifft das Team von Bundestrainer Alfred Gislason in Testspielen auf Portugal.