Wehens Siegesserie hält - 2:1 gegen Kaiserslautern

Tauben in Landau in Stellwerk der Deutschen Bahn gefangen In einem Stellwerk der Deutschen Bahn in Landau in der südlichen Pfalz sind mehrere Tauben eingesperrt worden und teils gestorben. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wurde sie am Samstag von einer Tierschützerin auf die Situation der Tiere aufmerksam gemacht. Der Frau zufolge habe eine Firma ein Netz über das Dach des Stellwerks gespannt, damit sich die Tauben dort nicht mehr einnisten könnten.