Wehen Wiesbaden mit Befreiungsschlag gegen Rostock

Feuerwehr rettet Schaf aus Fluss Für ein Schaf in Krummhörn im Landkreis Aurich ist am Sonntag die Rettung sprichwörtlich in letzter Minute gekommen. Das Tier war in einen Fluss gefallen und kam aus eigener Kraft nicht mehr an Land, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Einsatzkräfte zogen das Schaf aus dem kalten Wasser und brachten es mit einer Trage zu seinem Besitzer. Der kümmerte sich um das unterkühlte Tier. Kanufahrer hatten das Schaf im Wasser bemerkt und den Notruf gewählt.