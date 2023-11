Wehen überrascht Favorit Fortuna: 3:1-Erfolg in Düsseldorf

Toller Auftritt des Aufsteigers. Wehen stellt Düsseldorf ein Bein und setzt Erfolgsserie fort.

Mit einem überraschenden Auswärtssieg hat der SV Wehen Wiesbaden seine Erfolgsserie in der 2. Fußball-Bundesliga fortgesetzt und den Sprung in die obere Tabellenhälfte geschafft. Der Aufsteiger gewann am Freitagabend beim Favoriten Fortuna Düsseldorf mit 3:1 (3:0) und blieb damit auch im vierten Spiel in Serie unbesiegt. Die zuvor vier Pflichtspiele unbezwungenen Düsseldorfer hingegen dürften nach der Niederlage den zweiten Tabellenplatz im Laufe des Spieltages wohl verlieren.

Vor 27 715 Zuschauern in der Düsseldorfer Arena erzielten Hyunju Lee (10.), Amar Catic (26.) und John Iredale mit einem im zweiten Versuch verwandelten Foulelfmeter (42.) die Treffer für die Gäste.

Die Partie begann für die Wiesbadener optimal. Nachdem Fortunas Mittelstürmer Vincent Vermeij bereits in der 7. Minute verletzt ausgewechselt werden musste, nutzte Lee die erste große Möglichkeit nach Vorarbeit von Thijmen Goppel zum Führungstreffer für die Gäste. Catic legte eine Viertelstunde später mit dem 2:0 aus halblinker Position nach. Noch vor der Pause setzt der Australier Iredale einen Foulelfmeter zunächst an den Pfosten, durfte aber wiederholen, weil Düsseldorfer Spieler zu früh in den Strafraum gelaufen waren und traf zum 3:0. Kurz darauf hatte Iredale sogar noch die Chance zum 4:0.

Die Gastgeber drückten zwar mächtig, kamen aber durch Yannik Engelhardt (79.) nur noch zum Anschlusstreffer. Wehens Ivan Prtajin hatte noch Pech mit einem Pfostentreffer.