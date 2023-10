Wegner und Woidke solidarisch mit Israel - Demo geplant

Die Bilder aus Israel gehen um die Welt und erreichen auch Berlin. Politiker äußern sich, viele zeigen sich geschockt. Die Gewalt in Nahost hat auch für die Berliner Polizei Folgen.

Die Angriffe der islamistischen Hamas auf Israel lösten auch in Berlin ein Echo aus. Zahlreiche Politiker meldeten sich zu Wort, jüdische Einrichtungen wurden verstärkt abgesichert. Zudem ist für Sonntag eine pro-israelische Demonstration angekündigt.

Der Regierende Bürgermeister Berlins Kai Wegner (CDU) und Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) äußerten sich solidarisch mit Israel. Berlin steht in dieser schweren Stunde unverrückbar an der Seite Israels, so Wegner am Samstag. Er ermahnte aber auch die Einwohnerinnen und Einwohner Berlins zu Umsicht: Ich rufe aber auch alle Menschen in Berlin zur Besonnenheit und für ein friedliches Miteinander auf. Woidke, der gemeinsam mit einem Großteil seines Kabinetts für Anfang November einen Besuch in Israel plant, sagte: Der Terror und das Morden der Hamas muss sofort enden. Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (SPD) und der Berliner CDU-Fraktionsvorsitzende Dirk Stettner (CDU) äußerten sich ähnlich.

Die islamistische Hamas hat Israel am Samstagmorgen vom Gazastreifen aus massiv aus der Luft, am Boden und von der See aus angegriffen. Sie wird von der EU, den USA und Israel als Terrororganisation eingestuft. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sagte zu Beginn einer Sitzung des sogenannten Sicherheitskabinetts in Tel Aviv: Seit heute Morgen befindet sich der Staat Israel im Krieg. Bis Samstagnachmittag waren 2200 Raketen auf Israel aus Gaza abgefeuert worden, Mindestens 100 Israelis wurden getötet und Hunderte verletzt. Es sollen auch mehrere Israelis in den Gazastreifen verschleppt worden sein. Bei israelischen Gegenangriffen auf Gaza wurden laut Gesundheitsministerium in Gaza bis zum Nachmittag mindestens 200 Menschen getötet.