Wegner und Spranger kritisieren Aktivisten: Maß ist übervoll

Beschäftigtenzahl im Gastgewerbe unter Vorpandemie-Niveau Im Gastgewerbe in Berlin und Brandenburg arbeiten nach Gewerkschaftsangaben weiterhin weniger Menschen als vor der Corona-Pandemie. Die Zahl der Beschäftigten dürfte etwa 10 bis 15 Prozent unter dem Vorpandemie-Niveau liegen, sagte der Geschäftsführer der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) für beide Bundesländer, Sebastian Riesner, am Dienstag in Berlin. Wie bundesweit auch werde in Berlin und Brandenburg die Lücke vor allem mit sogenannten geringfügig entlohnten Beschäftigten geschlossen.

AfD fordert notfalls Grenzzaun zu Polen Zur Eindämmung der illegalen Einreisen von Flüchtlingen fordert die AfD-Fraktion im Brandenburger Landtag auch die Errichtung eines Grenzzauns. Die nun von Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) ermöglichten festen Kontrollen seien ein reines Täuschungsmanöver, sagte AfD-Fraktionschef Hans-Christoph Berndt am Dienstag. Damit sei die Schleuserkriminalität nicht einzudämmen. Vielmehr müsse Deutschland seine Grenze genau so schützen, wie Polen seine Grenze zu Belarus. Wenn es nicht anders geht, auch mit einem Stacheldrahtzaun, sagte Berndt.

RTL