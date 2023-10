Wegner sieht fehlende Anerkennung für Ostdeutsche

Mehr zum Thema

5:0 gegen Nürnberg: Eisbären Berlin feiern klaren Heimsieg Die Eisbären Berlin haben nach zwei Niederlagen wieder einen Sieg in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gefeiert. Am Sonntagnachmittag gewannen die Hauptstädter gegen die Nürnberg Ice Tigers souverän mit 5:0 (1:0, 3:0, 1:0). Leonhard Pföderl steuerte zwei Tore zum klaren Heimerfolg bei, außerdem trafen Blaine Byron, Tobias Eder und Zach Boychuk für die Berliner. Goalie Jake Hildebrand blieb zum ersten Mal im Eisbären-Jersey ohne Gegentor.