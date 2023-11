Wegner: Polizei hat meine hundertprozentige Rückendeckung

Mehr zum Thema

Waffen bei Großeinsatz gefunden: Mann „hochgradig aggressiv“ Die Polizei hat beim Vorrücken auf das Haus in der Brandenburger Gemeinde Milower Land, in dem sich ein gewalttätiger Mann verschanzt hat, mehrere Waffen sichergestellt. Auf dem Wohngelände und im Haus seien Schusswaffen, Munition und weitere gefährliche Gegenstände entdeckt worden. Darunter sei auch eine Handgranate, sagte eine Sprecherin der Brandenburger Polizei der Deutschen Presse-Agentur am Samstagabend. Es sei davon auszugehen, dass sich noch weitere Schusswaffen im Besitz des Mannes befänden, der sich seit über einem Tag in dem Haus verschanzt hält.

Bewaffneter Mann in Wohnhaus noch nicht überwältigt Der bewaffnete Mann, der sich in einem Wohnhaus in der Gemeinde Milower Land verschanzt hat, ist von der Polizei noch nicht überwältigt worden. Von dem Mann geht immer noch eine Gefahr aus, sagte ein Polizeisprecher am Samstagabend. Spezialkräfte seien am und im Haus. Seit mehr als 24 Stunden verschanzt sich der Verdächtige in dem Gebäude im Ortsteil Vieritz im Landkreis Havelland, er gab bereits mehrere Schüsse ab.