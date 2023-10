Wegner nennt Judenhass auf Straßen „Schande“

Hass passe nicht zu einem weltoffenen und toleranten Berlin, so Wegner. Er appellierte an alle Menschen in der Stadt, dagegen aktiv zu werden. Unser Berlin ist stärker als Hass und Ausgrenzung, sagte er. In dieser Stadt darf und wird niemals Intoleranz auf Toleranz treffen.

In der aktuellen Situation müsse es um Zusammenhalt statt um Spaltung gehen. Wegner dankte in dem Zusammenhang Imamen, Rabbinern und Bischöfen für Worte gegen Terror und Menschenverachtung und für Aufrufe zu Zusammenhalt und Respekt. Und er betonte, dass auch die meisten Menschen in Berlin mit arabischen Wurzeln genauso betroffen vom Hamas-Terror und voller Trauer seien und sich Frieden wünschten - sowohl auf Berlins Straßen wie im Nahen Osten.