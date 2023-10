Wegner nennt Judenhass auf Berlins Straßen „eine Schande“

Hass passe nicht zu einem weltoffenen und toleranten Berlin, so Wegner. Er appellierte an alle Menschen in der Stadt, dagegen aktiv zu werden. Unser Berlin ist stärker als Hass und Ausgrenzung, sagte er. In dieser Stadt darf und wird niemals Intoleranz auf Toleranz treffen.

Die Bilder des barbarischen Massakers der palästinensischen Hamas in Israel machten sprachlos, sagte Wegner. Und sie zwingen uns gleichzeitig zu einer klaren Haltung. Wegner weiter: Aber wir denken auch an die Menschen in Gaza. Auch die Familien und Kinder in Gaza sind Opfer der Hamas.