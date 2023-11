Wegner: Keine Einigkeit über Zaun um den Görlitzer Park

Mehr zum Thema

Prozess gegen BND-Mitarbeiter beginnt im Dezember in Berlin Knapp ein Jahr nach der Festnahme eines Mitarbeiters des Bundesnachrichtendienstes wegen Spionage für Russland kommt der Mann in Berlin vor Gericht. Der Prozess vor dem Berliner Kammergericht soll am 13. Dezember beginnen, wie das Gericht am Donnerstag mitteilte.

Woidke: Kohleausstieg 2030 ist „nicht realistisch“ Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hält einen vorgezogenen Kohleausstieg 2030 für nicht umsetzbar. Das ist aus meiner Sicht nicht realistisch, sagte Woidke am Donnerstag während einer Pressefahrt in der Lausitz. Wir dürfen nicht an dem Ast sägen, auf dem wir sitzen. Der Regierungschef dringt auf eine verlässliche und bezahlbare Energieversorgung und auf Unabhängigkeit in der Energieversorgung, um Wertschöpfung im Land zu behalten.