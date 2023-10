Wegner gibt Regierungserklärung zu Antisemitismus ab

Mehr zum Thema

Prozess: Besichtigung des „Frosch-Clubs“ geplant Mit einer Vor-Ort-Besichtigung will sich die Kammer des Landgerichts in Frankfurt (Oder) am Donnerstag (13.30 Uhr) ein Bild über die Örtlichkeit des ehemaligen Frosch-Clubs machen. Der Termin findet im Rahmen eines Prozesses gegen vier Männer statt, die den Club in der Oderstadt 2018 angegriffen haben sollen. Eine Nachstellung der Ereignisse sei am Donnerstag nicht geplant, sagte eine Sprecherin des Gerichts.