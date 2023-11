Weggeworfene Cannabispflanzen im Wald gefunden

Eine Polizeistreife hat 20 Kilo weggeworfene Cannabispflanzen in einem Waldstück bei Weihenzell (Landkreis Ansbach) gefunden. Die Beamten entdeckten am Dienstag Müllsäcke im Wald in der Nähe des Gemeindeteils Zellrüglingen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Darin lagen demnach nicht abgeerntete Cannabispflanzen samt Wurzeln, die ein oder mehrere Täter dort entsorgt hatten. Die Kriminalpolizei Ansbach hat die Ermittlungen aufgenommen.