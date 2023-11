Wegen „Stadtstaatenstreiks“ drohen Einschränkungen

Die Gewerkschaft Verdi erhöht im Tarifstreit des öffentlichen Diensts der Länder den Druck. Nach einem bundesweiten Jugendstreiktag folgt nun ein „Stadtstaatenstreik“ - und nur einen Tag später ein weiterer Warnstreik mit erwarteten 5000 Teilnehmern in Hamburg.

Wegen eines Stadtstaatenstreiks im öffentlichen Dienst von Hamburg, Berlin und Bremen müssen sich die Bürgerinnen und Bürger am Mittwoch auf Behinderungen einstellen. Die Gewerkschaft Verdi erwartet nach eigenen Angaben bei Kundgebungen in Hamburg und Berlin Tausende Beschäftigte aus allen Bereichen des öffentlichen Dienstes der Länder. Die Kundgebungen würden jeweils wechselseitig live an den anderen Kundgebungsort übertragen, teilte Verdi am Dienstag mit. In Hamburg sollen auch Bremer und Berliner Beschäftigte an der Kundgebung teilnehmen, die mit zahlreichen Bussen zur Demonstration in die Hansestadt kommen wollen.

Nur einen Tag später, am Donnerstag, sind dann laut Verdi in Hamburg erneut Beschäftigte unter anderem der Landesbetriebe, der Fachbehörden, der Feuerwehr, der Schulen und der Bezirksämter sowie der Senatskanzlei und des Rechnungshofs aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. Im Zentrum dieses Streiktags stünden der Umwelt- und Klimaschutz in der Hansestadt. Nach Angaben des dbb Beamtenbunds werden zur Demonstration und zur Kundgebung unter anderem mit dem dbb Bundesvorsitzenden Ulrich Silberbach und dem Bundesvorsitzenden der DPolG Bundespolizeigewerkschaft Heiko Teggatz etwa 5000 Teilnehmer erwartet.