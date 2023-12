Wegen Rückkehr in AfD: Umbau im Plenarsaal des Landtags

Erst raus, dann wieder rein: Die Rückkehr des Abgeordneten Christian Blex in die AfD-Fraktion sorgt für den zweiten Umbau im Plenarsaal. Bis zur ersten Plenarsitzung im Januar soll das Stühlerücken fertig sein.

Nachdem die AfD-Fraktion den geschassten Abgeordneten Christian Blex wieder aufnehmen will, steht erneut ein kleinerer Umbau im Plenarsaal des Landtags an. Nachdem man für Blex im vergangenen Jahr einen Einzelplatz in der letzten Reihe geschaffen hatte, wird nun alles rückgängig gemacht.

Blex war nach einer umstrittenen Russland-Reise Ende September 2022 aus der AfD-Fraktion ausgeschlossen worden. Er blieb als fraktionsloser Abgeordneter im Landtag und saß fortan hinter seinen ehemaligen Fraktionskollegen. Dafür rutschten eine Abgeordnete und ein Abgeordneter der AfD eine Reihe vor.

Blex, der die Klage gegen seinen Rauswurf am Verfassungsgerichtshof in Münster inzwischen zurückgezogen hat, soll laut einem Landtagssprecher ab dem 1. Januar wieder der AfD-Fraktion angehören. Zur Plenarsitzung im Januar 2024 wird die Sitzordnung entsprechend angepasst, so der Sprecher.