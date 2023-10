Wegen Regen: Verein Zukunft Heimat kürzt Demo in Cottbus ab

Mehr zum Thema

Wolkig und windig in Berlin und Brandenburg Am Mittwoch wird es in Berlin und Brandenburg wolkig und windig. Bei Höchstwerten zwischen 18 und 20 Grad weht ein mäßiger bis frischer Wind aus Südwesten und Westen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch mitteilte. Besonders im Norden kann es mitunter Windböen und Regenschauer geben. Ansonsten bleibt es meist trocken. Von Berlin bis in die Niederlausitz lässt sich auch mal länger die Sonne blicken. Zum Abend nimmt der Wind allmählich ab.