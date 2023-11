De Clercq: Auch uns hat Schulle seine Entscheidung bekannt gegeben. Allerdings schon früher, sodass die offizielle Ankündigung - außer vom Zeitpunkt her - keine Überraschung mehr für uns war. Also beziehen wir die Frage mal auf den Zeitpunkt, an dem Schulle uns telefonisch mitgeteilt hat, dass er der Neue bei Oomph! ist. „Wie ging es Euch damit?“ suggeriert indirekt, dass eine Band nicht aus unterschiedlichen Individuen und Persönlichkeiten besteht. Aber genau das ist der Fall. Und dementsprechend unterschiedlich fielen natürlich die ersten Reaktionen aus. Von „Ja cool… alles Gute“ über ein nachträgliches „Glückwunschpopückwunsch, alter Rockstar …“ bis hin zu mir, der komplett geschockt war und überhaupt nichts gesagt hat. Hand aufs aufs Herz: Was machst du in dem Moment, in dem deine Frau dir eröffnet, dass sie einen neuen Typen hat, mit dem sie glücklich ist - aber man ja Freunde bleiben kann beziehungsweise sogar weiter in die Kiste springt? Das ist jetzt natürlich etwas überspitzt dargestellt, aber so ähnlich läuft das. Erst nach und nach kommen die Fragen und Zweifel. Was ist da gerade wirklich passiert? Was bedeutet das unter nüchterner Analyse der Fakten für die eigene Zukunft? Kann das gut gehen? Ist das sogar das Ende? Du kannst eine ganze Latte von Fragen stellen, die zu einer Entscheidungsfindung nun mal dazugehören. Und hier sind wir beim alles entscheidenden Punkt. Schulle hat uns eine aus seiner Sicht reiflich und gut überlegte und insbesondere bereits getroffene Entscheidung mitgeteilt. Wenn ich eine Entscheidung treffe, ohne die unmittelbar Betroffenen in die Entscheidungsfindung einzubeziehen, ist mir offenbar diese Entscheidung so wichtig, dass die Meinung der anderen sekundär ist. Aber um auf die ursprüngliche Frage zurückzukommen: Je länger der Abstand zu Schulles Mitteilung wurde, umso schlechter ging es uns. Mir geht es, gelinde gesagt, richtig beschissen.