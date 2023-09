Wegen möglicher Sojabohnen: Kaufland ruft Grillgemüse zurück

Mehr zum Thema

Tödlicher Unfall am Stauende: 42-Jähriger stirbt Ein 42 Jahre alter Mann ist am Freitag bei einem Verkehrsunfall an einem Stauende ums Leben gekommen. Nach Auskunft der Polizei wurden bei dem Unfall nahe Essingen (Ostalbkreis) außerdem zwei Menschen verletzt und kamen in ein Krankenhaus.

Jugendliche im Elsass vermisst Im Fall der verschwundenen 15-Jährigen im Elsass haben Einsatzkräfte mehrere Häuser, Autos sowie Container an einer Müllkippe durchsucht. Es handele sich um eine koordinierte groß angelegte Operation, teilte die Staatsanwaltschaft in Saverne am Freitag mit, wie die Zeitung Les Dernières Nouvelles d'Alscace berichtete. Demnach nahmen Kriminaltechniker an verschiedenen Orten im Umkreis des Wohnorts der Jugendlichen sechs Autos unter die Lupe. Außerdem wurden ein Wohnhaus und ein in Bau befindliches Haus durchsucht. Die neuerliche Suchaktion blieb zunächst ohne Ergebnis.