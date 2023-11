Wegen Missbrauchs: Kirchengericht entlässt Priester

Mehr zum Thema

Fußgänger in Mainz fühlen sich weniger sicher Das Sicherheitsgefühl von Fußgängern hat in Mainz deutlich abgenommen. Bei einer Umfrage hätten 50 Prozent angegeben, sich unsicher zu fühlen, teilte der ADAC in Koblenz mit. Dies sei im Vergleich zu einer Umfrage vor zwei Jahren eine Zunahme von sieben Prozentpunkten.