Wegen Missbrauchs: Kirchengericht entlässt Priester

Mehr zum Thema

Ehemaliger Mitangeklagter von Drach schweigt im Zeugenstand Im Prozess gegen den früheren Reemtsma-Entführer Thomas Drach hat dessen früherer Mitangeklagter anders als erwartet im Zeugenstand geschwiegen. Drachs Verteidiger hatten in der vergangenen Woche per Beweisantrag die erneute Zeugenvernehmung des Niederländers erwirkt. Zur Begründung hatten sie angegeben, der 55-Jährige wolle aussagen und könne Drach entlasten.

Hilfe gegen Verbrechen: „Aktenzeichen XY“ verleiht Preise Vier mutige und engagierte Menschen sind von der ZDF-Sendung Aktenzeichen XY...Ungelöst mit einem Preis für ihren Einsatz gegen Verbrecher ausgezeichnet worden. Der mit jeweils 10.000 Euro dotierte XY-Preis - Gemeinsam gegen das Verbrechen wurde ihnen am Donnerstag im ZDF-Hauptstadtstudio in Berlin überreicht.